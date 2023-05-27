手機狂跳詭異訊息提醒「點擊修復」　網友發文求助：撳咗會出事

隨著網絡科技的發展，不少網友常常因為行動裝置跳出詐騙通知感到困擾，一名網友近日便發問，朋友的手機最近常跳出通知，要求「點擊修復」，好友擔心點了之後會中毒，因此PO網求助。不少網友疾呼千萬不要點下去，並提供解決方法。



一名網友在論壇PTT發文，表示朋友的手機常常會跳出「點擊修復」的訊息，好友因為擔心會因此中毒不敢點開，原PO試著上網搜索也找不到相關訊息，因此才PO文詢問網友「有高手可以幫忙解答為什麼有這種訊息嗎？謝謝」。從原PO附上的照片可見，該詭異訊息內還有一個「帶著感嘆號的Android機器人」。

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貼文曝光之後，網友趕緊留言提醒「會發出這種通知的，直接砍掉就好了」、「關閉chrome垃圾網站的通知就會消失了」、「感覺是手機瀏覽器被綁架垃圾廣告了」、「裝到垃圾APP或瀏覽器的垃圾通知」；也有網友分享解決方法，留言稱「對那個通知長按可以知道是哪個app發出的，進去重設通知的權限」、「如果是網頁瀏覽器，就清除資料打掉重練吧」。

也有網友推測稱，最近用Google檢索一些優惠訊息，常會跳出非機械人的認證要求，看起來像釣魚網站，一些廣告或訊息，也可能是詐騙集團想誘騙使用者，加上近期到了報稅季，不少民眾收到要求補繳去年燃料稅等詐騙假訊息，提醒民眾多加注意。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機狂跳詭異訊息⋯安卓機器人提醒「點擊修復」 內行網友：千萬別點！揭解決方法】