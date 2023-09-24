Windows宣布將拿掉WordPad　未來要開doc檔案可用這些軟件取代

28 年前，微軟發布了 WordPad，它是一款名為 Microsoft Write 的文字編輯器的後續產品。WordPad 作為當時作業系統 Windows 95 的內建軟體推出。不過，在那之前，微軟其實就已經有記事本這個軟體，WordPad與記事本最大的不同，就在於它可以編輯Word的檔案。



從那時起，WordPad 就出現在每一個 Windows 版本中，為使用者提供基本的文字編輯功能，並支援 RTF、DOC、ODT 和其他流行格式。

不過，WordPad也面臨了一個尷尬的處境，那就是在幾乎人人的電腦中都會安裝一套Office軟體的情況下，要編輯.doc檔案，直接開Word檔案來編輯就好，而在需要編輯TXT檔案時，用佔用記憶體更少的記事本效率更高。因此，比較起來，會用WordPad的用戶就變得很少。

或許因為這個原因，在將近三十年後，微軟準備幹掉 WordPad。

微軟已經更新了官方文件，通知使用者 WordPad 將被淘汰。該公司表示，WordPad 不再處於開發階段，它將不會獲得新的功能或更新，未來的 Windows 更新將從作業系統中移除該程式。微軟表示：

「WordPad 不再更新，並將在未來的 Windows 版本中刪除。對於 .doc 和 .rtf 等富文字文件，我們推薦使用 Microsoft Word；對於 .txt 等純文字文件，我們推薦使用 Windows 記事本。」



+ 9

不過，WordPad 不乏第一和第三方替代品。你可以使用記事本進行基本的文字編輯（該應用最近增加了標籤介面和會話自動保存功能），也可以改用微軟 Word 等更高級的編輯器。後者可在網上免費下載，也可作為 Microsoft 365 訂閱的獨立應用程式使用。

WordPad 並不是微軟從 Windows 中移除的唯一元件。該公司最近關閉了語音助手 Cortana，並宣佈終止微軟支援診斷工具（MSDT）。此外，微軟還將很快停用舊的傳輸層安全協議，以使 Windows 11 更加安全。

需要注意的是，棄用和功能移除是不同的，這意味著在微軟將 WordPad 從 Windows 中移除之前，它仍可使用一段時間。此外，Windows 愛好者們很可能會先把 WordPad程式備份下來，讓那些還沒準備好放棄這款已有 30 年歷史的應用程式，轉而使用更現代的應用程式的使用者恢復它。

延伸閱讀：8個iOS 17實用功能預先學起來！平安通報怎麼用？還有離線地圖？

+ 50

【本文獲「T客邦」授權轉載。】