電視、投影機殘酷二揀一？3大準則幫你選擇心水客廳影院設備

很多小伙伴在裝修的時候都會有這樣的疑惑——客廳觀影，究竟是選擇電視還是投影？



我們將從畫質、音質、使用體驗三個方面進行對比，幫助大家了解兩者的區別，並給出最合理的選購意見。

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1）畫質

在畫質這方面，電視擁有無可比擬的優勢，自發光的特性加上多分區背光管理以及畫質優化等技術的加持，讓電視可以呈現出4K甚至是8K超高清畫質，並且色域廣、色準高，可以帶來更加逼真的畫面展示效果。

而投影儀在這方面則與電視有著較大的差距。投影儀必須投射在白牆或者幕布上才能使用，而粗糙的牆面或者低端的幕布成像效果一般，在畫面亮度、色域、色準等方面都無法和電視相比。一般高端的投影儀才能實現4K的畫質，大多數投影儀依舊以1080P畫質為主。

所以，如果你是畫質黨，那麼電視是最好的選擇。

2）音質

現在電視品牌在音質方面也是下了不少苦功夫，音箱的數量、功率都在提升，甚至還聯合不少音頻大廠進行定制化調教。目前大多數的入門電視產品音質只能說是聽個響，但是在中端和高端產品上音質還是說的過去的，但是肯定不能和低音炮、回音壁這些相比。

投影儀在音質這方面的發展更接近音箱，低端產品的音質表現和普通的藍牙音箱效果類似，而高端的產品音質則很像是那些優秀的有源音箱。

但是，需要注意的是，電視的聲源是在人體的前方，所以觀影時的感受會好一些；而投影儀的聲音則是從投影機發出，一般在人體的旁邊或者身後，而不是從畫面方向傳出來，可能會有一些用戶不習慣。

所以，我更推薦大家優先考慮中高端的電視產品。

3）使用體驗

在使用體驗上，電視和投影儀有著很大的區別。

首先，電視的使用不需要考慮環境因素，如白天、開燈等情況，電視都有著不錯的畫質表現，而投影則需要考慮環境光的影響，暗光環境下才能獲得比較好的畫質。

其次，操作系統方面，目前電視和投影儀自帶的操作系統都還不錯，各大品牌都有自己的系統，並且也基本都做了一些針對未成年和老年的系統適配，此外也都支持手機投屏。

最後，在便攜性和尺寸方面，投影儀則有著無可比擬的優勢，搬家的時候可輕鬆拿走，並且可以輕鬆投射出百寸大屏，即便你買的是千元小投影。而電視不僅笨重，而且尺寸越大，價格越貴。

總結

經過這一番對比，其實大家可以很明顯的感受到電視和投影儀是兩種不同風格的產品。

電視更適合那些有自己的穩定住房的用戶，買一塊大屏電視就能滿足日常觀影需求。而投影則更適合那些經常搬家的租房黨，可以用很小的成本獲得大屏觀影體驗，並且易於攜帶。

當然，這並不絕對，因為有些有錢人家裡房間多，單獨搞個影院也是很常見的事情；有些租房的朋友偏偏不怕麻煩，非要自己買電視也是常有的事兒。所以上述的建議僅適用於普通用戶。

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