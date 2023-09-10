8個iOS 17實用功能預先學起來！平安通報怎麼用？還有離線地圖？

今年六月蘋果在 WWDC 發表會上，公佈了一系列 iOS 17 特點，而前陣子蘋果也釋出了 iOS 17 公測版，讓非開發者的果粉們也能搶先體驗 iOS 17 公測版新功能，提前熟悉新介面，為 iPhone 15 新機和新系統做準備。



我們也在第一時間更新和體驗新作業系統下的許多功能，並且整理出 8 個相當實用的功能來看大家分享～

+ 50

延伸閱讀：iPhone裡10個你可能不知道的隱藏操作 Live相片可存儲為影片

+ 30

【本文獲「T客邦」授權轉載。】