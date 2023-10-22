iPhone換電池費用高 這3招可替電池延壽 溫度高易成永久性損壞
撰文：中天新聞網
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iPhone更換電池的費用越來越貴，光是今年蘋果就對於更換電池的費用調漲了2次。因此外媒《CNET》指出，其實只要簡單3招就可以最大化iPhone電池的壽命。
iPhone更換電池的費用在今年調漲了2次，台灣蘋果官網更換一顆電池最少要709港元（台幣：2990元）起跳，iPhone 14系列一顆甚至要價779港元（台幣：3350元）。而根據《CNET》報導指出，其實只要簡單3招，就能最大化iPhone電池的壽命。
3招令iPhone電池壽命大延長
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第一招，確保啟用最佳化電池充電。雖然電池不能過度充電，但當充電至100％時，可能會對電池造成一些壓力。為了幫助限制這種壓力，iPhone有一個設置，可以根據你的日常充電習慣進行設定，幫助減少電池老化。只要在「設定」中，前往「電池」>「電池運作狀況和充電」，並將「最佳化電池充電」開啟。
第二招，讓iPhone遠離極端溫度。iPhone電池的使用壽命可能會受到極端溫度的影響，較高的溫度會加快電池內部化學反應的速度，迫使電池更努力、更快地工作，導致電池加快退化。因此務必避免將 iPhone暴露在高於35度的溫度下，以免造成永久性損壞。
第三招，適時拔除保護殼。如果iPhone在充電時變熱，可能需要在充電前取下保護殼。體積較大、保護性較強的手機殼，可能會積聚熱量，導致iPhone過熱，進而影響電池的使用壽命。
另外，如果想保存長時間不會使用的iPhone手機的電池壽命，可以將電量保持在50％左右，並將手機關機後存放在陰涼、無濕氣的環境中。要是iPhone手機閒置時間會超過半年，需每半年將其打開並充電到50％。
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