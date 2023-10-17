華為Mate 60 Pro在內地大受歡迎　反之蘋果iPhone 15系列銷量下滑

彭博社分析師最新研究結果顯示，蘋果最新發布的iPhone 15系列手機在中國市場的銷售情況並不理想。數據顯示，在上市後的前17天裏，iPhone 15系列相較於去年同期的iPhone 14系列銷量下滑約4.5%左右。這意味少銷售了數百萬台設備。



分析師：華為Mate 60 Pro太受歡迎，蘋果iPhone 15系列銷量按年大幅下滑「大福下降」，華為出了六種手機，蘋果手機...

這一消息對蘋果公司股票帶來了負面影響，盤前交易中其股價下跌接近1%。

+ 5

分析人士指出，蘋果新款iPhone 15在中國市場的遇冷反映了消費者持續疲軟的需求以及華為等競爭對手的崛起。

傑富瑞（Jefferies）的一組分析師包括Edison Lee等人表示，由於Mate 60 Pro意外亮相，華為整體銷量已經超越了蘋果。因此，iPhone 15的銷量比上一代產品下降了兩位數。

他們進一步預測稱，華為已經成為大中華區最暢銷的智能手機制造商，並預計這一趨勢將會延續到2024年。

然而，在中國以外的市場，蘋果表現強勁。特別是美國本土市場，其銷售趨勢強勁。

據悉，蘋果將於11月2日公布其截至9月份的季度財報，其中包括iPhone 15在上市第一周的銷售情況。屆時我們將會更清楚地了解iPhone 15系列在大中華區的具體市場表現。

延伸閱讀：華為Mate 60 Pro+實機評測 網速達5G速度 拍攝效果再提升

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】