遇到AVIF格式圖片檔案以怎處理？網上幾個步驟秒轉換成JPG或PNG

為了減少圖片、影片等媒體檔案，在網際網路上傳輸時所佔用的頻寬，新興格式如 WebP、AVIF、JPEG XL 等，儲存品質更高但檔案大小更低的文件格式陸續出現。



其中，延伸自 AV1 視訊編碼技術的 AVIF 圖片檔，在網路上已經變得十分常見，但卻並非所有裝置跟軟體皆能正常開啟、編輯，因此，不妨將其轉換為常見的 JPG 或 PNG，方便後續進一步處理。

EZ GIF圖片轉檔：https://ezgif.com/



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步驟 1. 有時從網路上下載圖片後，會遇見以 AVIF 格式儲存的文件，雖然它仍然是圖片檔，但卻非所有裝置或軟體都能正常開啟。

步驟 2. 為了方便日後處理 AVIF 檔案，首先來到 EZ GIF 網站，選擇上方列表中的「AVIF」按鈕。

步驟 3. 接著找到「AVIF to JPG」，然後點擊「選擇檔案」並指定電腦中的 AVIF 文件，按下「Upload」開始上傳。

步驟 4. AVIF 文件上傳後，向下捲動網頁，將圖像品質的滑桿拉到「100」，然後按下「Convert to JPG」。

步驟 5. 圖片處理完成後，點擊「save」將轉檔完成的文件儲存到電腦上。

步驟 6. 成功將 AVIF 檔案轉為 JPG 圖片後，該文件於大多數裝置上，就能進行預覽和開啟，並且方便後製軟體進一步編輯。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】