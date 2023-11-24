照片GPS定位資訊有機會洩露隱私　6步驟關閉iPhone拍照時自動儲存

透過智慧型手機拍攝的照片，大多都會自動儲存攝影時所處位置的 GPS 資訊，包含經度、緯度及高度，但若照片本身具有隱私性，分享給他人時並不想透露拍攝地點，那麼使用者仍可以選擇不紀錄這類訊息。



對於 Android 手機，使用者通常能於相機 App 中，直接找到選項並關閉 GPS 定位功能，但 iPhone 方面的設定則藏得比較深。

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步驟 1. iPhone 所拍攝的照片，預設都會記錄攝影當下的 GPS 位置資訊，但仍然可以手動進行關閉。

步驟 2. 首先點擊 iPhone 主畫面上，齒輪圖示的「設定」 App。

步驟 3. 將畫面往下捲動，找到「隱私權與安全性」選項。

步驟 4. 點入「隱私權與安全性」畫面後，再按下「定位服務」選項。

步驟 5. 將畫面往下捲動，找到「相機」App 並點擊。

步驟 6. 將「允許取用位置」區塊的選項改為「永不」， 即可關閉 iPhone 拍攝時的 GPS 定位。

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