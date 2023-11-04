YouTube超實用功能曝光　3秒就能辨識播放中音樂　網民讚：勁方便

Youtube近期推出了全新的「哼歌辨識」功能，若用戶在搜尋歌曲時忘記歌名，即可用「哼歌」的方式，讓Youtube自動辨識並搜尋，且只要利用手機的Youtube APP進行三個步驟，Youtune就能辨識當下所播放的歌曲，或是哼出來的旋律。



除了「Shazam」、「SoundHound」、「Musixmatch」等歌曲辨識軟體外，Youtube也開始內建支援「哼歌辨識」，只要打開Youtube的手機APP就能看到「歌曲搜尋」的選項，透過這個內建功能，用戶無需再下載額外的軟體，即可使用「哼歌辨識」搜尋當下所聽的歌曲，或是親自哼出來的旋律，並能在Youtube頁面內找到結果，使用上非常方便。

要使用這項功能，總共需要三個步驟。

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第一步：打開手機YouTube APP

若要使用此功能，需透過Android或iOS的手機版的YouTube App來進行

打開手機YouTube首頁（風傳媒提供）

第二步：點擊右上角的「放大鏡」搜尋符號

點到搜索欄後，系統可能會提示用戶「試試歌曲搜尋」，這時可以點即麥克風，進入歌曲辨識的頁面。

點擊右上角的放大鏡「搜尋」（風傳媒提供）

第三步：按下「歌曲搜尋」

進到歌曲搜尋的頁面後，用戶可以選擇「語音」或者「歌曲」等兩個選項，按下「歌曲」就能讓Youtube辨識你正在哼唱的歌，或是正在播放的歌曲，等待辨識後，就能直接搜出結果。

對此功能，網友也在PTT上引起討論，有網友發文表示，實測「哼歌辨識」後發現辨識速度很快，且Youtube APP幾乎人人都會使用，如此以來就不需要再下載其他軟體，相當方便。

文章曝光後，留言區也掀起熱論，有人指出google也有相似的功能，「google assistant原本就能做到，現在看起來就是把它整到app讓多平台都能用」、「對著手機說ok google，然後問它這是什麼歌，也可以哦」。另有人分享實測結果表示，「沒成功過，我就音痴」、「如果旋律相似會出現多選擇，幾％是什麼歌，只要速度不要太慢，10秒上下，可以不另外安裝app就滿足了」、「不一定要用哼的啦XD，你在路上聽到有店家在播歌，或者看實況有聽到，也可以用這個功能」、「很方便很好用」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：YouTube隱藏功能曝光！3秒就能辨識出現在播放的音樂，網讚：很方便超好用】