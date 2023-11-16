要將iPhone數據匯入華為Mate 60系列？這兩款APP助你輕鬆轉換陣營

作為本年度的現象級爆款，華為Mate 60系列的市場熱度讓不少競爭對手都眼饞不已。要知道，它從8月底開售以來，直到今天依舊持續火爆。更重要的是，在已購入這款手機的用戶中，有很大一部分是從iPhone轉投過來的，可見其超高的吸引力。



說到轉投，相信不少前果粉都面臨一個問題，那就是兩個不同系統之間如何快速轉移數據呢？為此，小編特意整理了一些關於華為Mate 60系列的數據遷移辦法，感興趣的小夥伴不妨參考學習一下。

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第一種：華為手機克隆APP

首先，分別在iPhone和華為Mate 60系列中安裝華為手機克隆APP，然後使用華為Mate 60系列進入APP，選擇【這是新手機】。此時，華為Mate 60系列會自動生成一個二維碼並且自動創建無線熱點和熱點密碼。

隨後，使用iPhone進入手機克隆APP並選擇【這是舊手機】，接下來使用iPhone掃描華為Mate 60系列剛剛生成的二維碼，並且輸入創建的熱點密碼。

最後，選擇iPhone上需要遷移的數據內容，確認後點擊【開始遷移】，之後只需等待傳輸完成即可。

可以說，通過華為手機克隆APP進行數據遷移是最為簡單直接的方式，而且也沒有太多學習成本。最重要的是，整個過程無需數據線，無需流量消耗就能完成，遷移成功後還會提示支持遷移舊設備上的應用。不過值得注意的是從iPhone轉華為，華為手機克隆APP只支持圖片、視頻、聯繫人、日曆四項數據遷移，如果有其它數據需要遷移的話，可能接着使用第二種方式了！

第二種：換機無憂App

通過換機無憂APP進行數據遷移分為兩種模式，第一種為【OTG模式】，即使用Type-c轉Lightning數據線將舊iPhone和華為Mate 60系列連接起來（支持對iPhone6及以上機型，不含iphone15系列），然後使用華為Mate 60系列進入軟件並選擇【通過USB線導入】，接着iPhone手機會彈出【信用授權】，輸入ID密碼之後就可以選擇想要遷移的數據。

在使用OTG模式進行數據遷移時要注意，確保使用的是iPhone原裝Type-c轉Lightning數據線，或者是蘋果官方MFi認證的iPhone原裝Type-c轉Lightning數據線，操作時系統軟件版本為華為HarmonyOS4及以上、蘋果iOS 12.0及以上。另外，在該模式下，用戶可以遷移包含：圖片、視頻、聯繫人、鬧鐘、日曆、訊息、聯繫人黑名單、語音備忘錄（錄音機）、文檔、音樂、自定義鈴聲、提醒事項、備忘錄及舊設備下載的第三方應用列表等14項數據，也是現階段數據遷移中最為全面的一個。

第二種遷移方式為【iCloud】模式，在該模式下就無需數據線連接了，首先使用華為Mate 60系列進入軟件並選擇【通過iCloud導入】，接着輸入iCloud賬號和密碼，這時候iPhone手機會彈出是否允許登錄設備的提示。選擇允許之後，在華為Mate 60系列上輸入iPhone顯示的驗證碼，隨後勾選想要遷移的數據即可。

需要注意的是，在【iCloud】模式下，雖然可以通過蘋果自家的iCloud雲端進行數據遷移，但是僅能遷移日曆、聯繫人、備忘錄、圖片、視頻、提醒事項6項數據。

總的來講，如果只是需要遷移圖片、視頻、聯繫人等日常必要的數據，那麼通過華為手機克隆APP確實能夠做到基礎的數據遷移體驗。而如果需要遷移更多的數據，那麼換機無憂APP的【OTG】模式會是一個不錯的選擇，前提是需要自備原裝或官方認證的數據線才行。

當然，在完成數據遷移之後，消費者就可以體驗到華為Mate 60系列帶來的強大產品實力了。像超可靠玄武架構帶來了行業領先的可靠性；全系搭載的超強靈犀通信，帶來穩定流暢的網絡體驗；衛星通信功能，可以在荒漠、雨林、雪山等沒有地面網絡的情況下始終與外界保持聯繫，近期「3人被困崑崙山脈無人區，不到4小時實現成功救援「的社會熱點事件中，華為Mate 60系列的北斗衛星消息功能就立了大功，精準座標位置大大縮短救援時間，為廣大戶外活動人員、探險愛好者保駕護航。正因為有這些黑科技加持，才吸引了大量iPhone用戶轉投華為Mate 60系列。

最後值得注意的是，目前華為Mate 60 Pro已經開啟「90天預約申購」，購買渠道的進一步拓展和優化，也讓入手華為Mate 60系列變得越來越簡單。因此，想要體驗華為創新黑科技的小夥伴們，趕緊去圍觀一下吧！

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