在網上下載的QR Code　如何在iPhone上使用到？6個步驟解決

用 iPhone 的相機就可以直接掃描 QR Code，不用再透過第三方工具，相當的方便。但如果是手機瀏覽網頁時，出現掃描 QR Code 選項，又要怎麼拿起手機掃描呢？



其實只要先將網頁上的 QR Code 截圖下來存為圖片，再於照片 App 中打開圖片，透過「原況文字」功能，辨識圖中的資訊，也就可以辨識出 QR Code 內存的內容。

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步驟1. 在手機上瀏覽網頁時，若需要掃描 QR Code，可以先放大 QR Code 部分，再進行螢幕截圖。

步驟2. 開啟照片 App 後，找到步驟1所拍下的螢幕截圖，並長按 QR Code 畫面。

步驟3. 接著就會依 QR Code 內容出現功能選單，可選擇「在Safari中打開」。

步驟4. 如果上步驟沒有出現功能選單，可以在照片的頁面，檢查有無「原況文字」圖示。

步驟5. 按下上步驟的「原況文字」圖示，顯示為藍色時，表示已進行內容辨識。

步驟6. 點選 QR Code 部分，就會出現同步驟3的功能選單，也就可點選「在Safari中打開」。

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