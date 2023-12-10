WhatsApp有閱後即刪功能？僅能開啟瀏覽一次　可惜網頁版未提供

在 WhatsApp 今年的更新中，針對過去照片及影片的閱後即刪功能進行了修正，可防止接收者利用手機的截圖或錄影功能將其另存。



除了透過安全的點對點加密傳送之外，對方收到後也僅能開啟瀏覽一次，無法轉寄或分享，即使對方一直未開啟，在 14 天之後也會自動失效，藉此提供更好的保護性。不過目前此功能不適用於網頁版應用程式。

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步驟 1. 閱後即刪僅針對照片和影片，在對話框點選迴紋針圖示，再選擇圖片庫。

步驟 2. 在圖片庫中選擇一張照片或影片，無法多選，一次只能發送一個。

步驟 3. 接著進入編輯模式，點選相片描述框右邊的「1」圖示。

步驟 4. 此時會出現「照片已設為單次檢視」字樣，「1」圖示變為綠色，即可按下傳送按鈕。

步驟 5. 此種方式送出的照片或影片不會直接顯示，對方需點擊開啟，並且僅能開啟瀏覽一次。

步驟 6. 當對方開啟並瀏覽過之後，則會顯示「已開啟」的字樣。

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