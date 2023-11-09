如何用iPhone批量一次為多張照片直接退地？步驟輕鬆簡單全自動化

自從 Apple 在 iOS 16版本中為 iPhone 內建的「照片App」，加入強大的去背摳圖功能後，讓許多用戶讚揚去背工作變得直覺又便利，不必仰賴修圖軟體就能快速為照片去除背景，而且這項去背功能不僅限於單張 iPhone 照片。



如果想要一鍵將多張照片批量去背景，也只需利用「檔案」App中的移除背景功能便能輕鬆做到，大幅省下去背修圖的時間！

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步驟1. 第一步，開啟「檔案App」，在瀏覽分頁裡點選右上角「…更多」圖示，選擇「新增檔案夾」。

步驟2. 再來為該檔案夾命名，並按下完成。

步驟3. 接著到「照片」App，多張選取需要批量去背的照片，點擊右下角「…更多」圖示。

步驟4. 點選「儲存到檔案」。

步驟 5. 接著畫面會跳到檔案 App，按下左上角返回找到方才新增的檔案夾。

步驟 6. 點入方才新增的檔案夾。

步驟7. 按下右上角的「儲存」選項。

步驟8. 點擊右上角「…更多」圖示。

步驟9. 點選「選取」選項。

步驟10. 一次選取需要去背的照片。

步驟11. 並且選擇右下角「…更多」圖示，按下「移除背景」選項。

步驟12. 最後就能看到方才選取的照片會批量完成去背，並另外被儲存為去背圖檔，以利後續使用。

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