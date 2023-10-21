如何在iPhone查詢Gmail聯絡人？同步聯絡人後可用6個步驟快速分辨
撰文：T客邦
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過去換手機時最怕聯絡人資料消失不見，特別是不同系統的轉換更為麻煩，但現在不管是 iPhone 或 Android 手機，都可以快速同步、匯入或匯出聯絡人資料。
只不過當所有聯絡人都整合在一起後，一時之間很難分辦，是哪來的聯絡人，例如曾將 iPhone 聯絡人同步到 Gmail 上，或是將 Google 聯絡人匯入 iPhone，那麼就很難立即分辨聯絡人來源。
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步驟1. 在 iPhone 上開啟 Gmail App，如果沒有 App 也可從瀏覽器登入 Google 帳號。
步驟2. 點選右上角的「個人大頭貼」圖示。
步驟3. 於展開的選單中，找到「管理你的Google帳戶」。
步驟4. 在頁面的上方，找到「使用者和分享內容」的分頁。
步驟5. 接著在選單中找到「聯絡人」類別。
步驟6. 這裡就是 Google 聯絡人清單，可查看每個人電話號碼、手機、e-mail 等資訊。
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