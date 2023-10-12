睇YouTube不想等廣告　1個隱藏小技就能跳過　網民實測：真的有用

YouTube平台資源多元豐富，幾乎每個影片都會有一、二段廣告穿插，為了不想等廣告，許多人會購買YouTube Premium會員，可以盡情觀賞數百萬部影片，而且不會受到任何廣告干擾。但還是有些人沒購買，因此一名網友分享YouTube「隱藏小技巧」，只要兩步驟，就能不用等廣告。



一名網友近日在Dcard上發文，表示他最近看YouTube時，發現廣告變7秒了，而且有時候還一次出現兩則，讓他開始考慮是否該換一個平台觀看。

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文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示，「我最近倒是時不時會遇到15x2不可跳過的廣告」、「看個影片也好辛苦」、「要放廣告可以，但可以不要放驚悚跟恐怖片的廣告嗎」、「最近廣告確實多到炸，遊戲廣告還能接受，什麼股票理財想直接關yt不看了」。

不過有網友分享，其實手機只要兩步驟，就能不用看廣告，首先將原本影片縮小在下方，點選「Shorts」，再點「首頁」，發現廣告不見後，就可以放大影片繼續觀看。而網友實測後也表示，「真的有用欸超讚，感謝分享」、「哇真的有用欸，感謝樓主」、「有用！好人一生平安」。

但這小技巧有時候還是會失敗，而且點完之後，廣告其實也快結束了，因此還是許多人推薦購買YouTube Premium會員，「Premium 剛出的時候就直接買了，好久沒看到過廣告了」、「可以不用看廣告還能背景播放我覺得很划算啦，而且才幾百塊的東西」、「身為YT重度使用者，我連睡覺都需要開著聽聲音，Premium是真的香，幾百年沒看過廣告了，好舒服」、「不想看廣告就花錢買Premium，使用者付費的道理有很難嗎」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：

YouTube廣告太久不想等，他揭「隱藏小技巧」不用花錢就能跳過！網實測驚：真的有用

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