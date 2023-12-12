不想再看YouTube廣告？這程式能加速與靜音快速跳過　過程全自動

YouTube 開始阻擋用戶使用廣告阻擋器（Ad blocker）攔截廣告，若被偵測到可能無法順利播放影片，事實上最好的方法還是付費訂閱 YouTube Premium 解鎖無廣告的瀏覽體驗，其實價格也不算太貴，要不就是去觀看廣告以支持用心製作內容的人，不過看起來 YouTube 廣告機制依然存在著許多問題，例如廣告長度太長、頻率太高，而且有些廣告品質過於低落，都不是讓使用者很願意接受廣告的原因。



本文要介紹「Ad Speedup」是一個免費 Chrome 擴充功能，主要用途是自動加速 YouTube 影片廣告，不但能節省時間、也可增強觀賞體驗，安裝到瀏覽器後不用進行任何設定，號稱是「以 16 倍速加速廣告，不讓廣告浪費使用者時間」還能自動讓廣告靜音、跳過，不用擔心觀賞影片時可能被突然跳出的影片音效嚇到，使用者完全不用進行任何操作。

類似的擴充功能越來越多，未來依然還是可能被 YouTube 偵測廣告阻擋器的技術阻擋，或許目前只是時間問題而已，另外，讓廣告加速的擴充功能有沒有違反使用規範？或是有沒有可能因此承受更多風險？這些問題都值得使用者好好思考一下，當然，我還是贊成以廣告方式支持好內容的創作者。

免費下載 Ad Speedup

Chrome 線上應用程式商店



使用教學

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STEP 1

開啟 Ad Speedup 擴充功能頁面，點選右上角「加到 Chrome」即可下載安裝到瀏覽器，如果是使用其他以 Chromium 做為核心的瀏覽器也可安裝，例如 Microsoft Edge、Brave 和 Vivaldi 。

安裝後 Ad Speedup 會顯示於右上角功能列，它沒有任何的選項或設定，使用上可以說非常無痕。

STEP 2

YouTube 影片廣告通常會在看一段時間的影片後出現，而且很常會出現在一開始，可能會有一至兩則、長度也不太一定，不過都會標示這是廣告，另一個判斷方法就是時間軸顏色不一樣，廣告是黃色軸，有些廣告會有「略過」按鈕，有些就沒有必須強迫把整段看完。

有了 Ad Speedup 後雖然還是會看到廣告（畢竟這不是一個傳統上的廣告阻擋器），但會在非常短的時間內將廣告播完，包含靜音、自動跳過等功能，讓使用者在瀏覽 YouTube 影片時有更好的使用體驗，當然還是要再重申：不想看廣告就付費訂閱 YouTube Premium 吧！

值得一試的三個理由：



自動加速 YouTube 影片廣告幫助節省觀眾的時間，同時保持對創作者的支持



安裝後無需進行任何設定，提供使用者無縫整合的體驗並自動跳過廣告



類似擴充功能很多，可能造成的問題值得使用者好好思考



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