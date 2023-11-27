iPhone超實用隱藏功能 用備忘錄就可將物件掃描並保存成PDF或JPG
撰文：T客邦
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iPhone 內建的備忘錄 App 不僅是平時用來記事的實用工具，其實還有許多隱藏小功能。
其中，「文件掃描」就是備忘錄 App 附加的功能之一，不用額外下載第三方掃描應用程式，隨點隨掃還能將檔案存成 PDF 分享給他人，對於商務人士用來掃描客戶名片、合約資料或證件等文件都相當好用！
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步驟 1. 第一步，長按備忘錄 App，接著點選「掃描文件」選項。
步驟 2. 將手機畫面對著所要掃描的物件之後，便會自動掃描拍攝該文件。
步驟 3. 拍攝完成後，再點選右下角的「儲存」。
步驟 4. 儲存成功後，頁面會顯示方才掃描完的文件圖檔，點擊一下該圖片。
步驟 5. 下一步，再選擇右上角的「分享箭頭」圖示。
步驟 6. 點選要傳送的對象後，即可分享該份掃描 PDF 文件。
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