Windows內建BitLocker製作安全加密USB　簡單步驟防止資料洩漏

雖然雲端硬碟已經是很普及的檔案分享方式，但畢竟多數雲端空間都是公有雲，對於某些注重保密的公司或團體來說，不需聯網的USB，依舊還最常見的檔案交換形式。但在正常狀態下，普通的外接儲存裝置，任何人都能接上電腦進行存取，無形中也增加了很多檔案外洩的機會，因此建議多增加一道保護的機制，也就是針對USB進行加密。一般要加密USB有兩種方式，一是購買具備硬體加密功能的USB，價格通常也較高，其次是透過軟體方式進行加密。



而在 Windows 10 與 Windows 11 中，都內建了用來加密裝置的 BitLocker 工具，主要功用是加密電腦上的磁碟機，防止資料竊取或暴露，因此我們也可以利用 BitLocker 搭配普通的USB，自製具備密碼保護的加密USB，但要注意的是，僅專業版、企業版與教育版 Windows 才有內建 BitLocker。

▼▼▼透過Windows 10 內建 BitLocker 製作安全加密USB▼▼▼

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步驟1. 在要進行加密的USB按滑鼠右鍵， 選擇「開啟 BitLocker」。

步驟2. 解除鎖定的方式有密碼及智慧卡兩種，後者需要額外的硬體，所以勾選「密碼」，輸入後按「下一步」。

步驟3. 修復金鑰是在忘記密碼時，能夠解鎖的唯一手段，一定要妥善保存，備份後按「下一步」。

步驟4. 如果是新USB，可以選擇第一項只加密已使用的空間，USB內如果已有檔案，則選擇第二項。

步驟5. 由於 Windows 10 之後引入了新的加密模式，若USB會在其他舊系統上使用，就選擇相容模式。

步驟6. 完成上述的設定之後，點選「開始加密」。

步驟7. 靜候加密程序完成，過程中不要隨便移除USB，以免檔案損毀。

步驟8. 日後該USB插上電腦，要存取檔案需先輸入設定好的密碼並「解除鎖定」。

步驟9. 如果不想要在自己電腦插上USB時，每次都要輸入密碼，則可點選「更多選項」。

步驟10. 勾選「自動在此電腦上解除鎖定」後，再按下「解除鎖定」即可。

步驟11. 如要變更 BitLocker 設定，在USB按滑鼠右鍵選擇「管理BitLocker」。

步驟12. 即可進行密碼的變更、備份金鑰或關閉 BitLocker 加密功能。

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