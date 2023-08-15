如何關閉Windows更新？「登錄編輯程式」可暫停更新最長延至100年

說到 Windows 更新可能會讓許多人又愛又恨，事實上無論是任何作業系統、軟體、應用程式甚至是架站程式一定都會建議使用者盡可能將版本升級到最新，新版本不但會加入新功能、修復問題或是改善已有功能，更重要的是也會對已知安全性問題進行修復，不過也有潛在風險，例如在更新過後有些功能壞了（有很大的機率是人為疏失）或是產生新問題等等，如果對於操作上有足夠把握、不想再被 Windows 更新提醒打擾，可照著接下來的教學修改設定。



因為微軟還是會希望使用者繼續更新 Windows ，如果使用內建 Windows Update 功能「暫停更新」選項就只能暫時跳過一小段時間，最終還是會一直跳出要求使用者更新 Windows 提示訊息，若擔心不小心安裝到更新、或是覺得更新可能會影響到現有功能，可以利用「登錄編輯程式」加入一段數值來讓暫停更新的時間變得超長（最多 100 年）。

接下來要示範的操作適用於 Windows 10、Windows 11 ，無論是家用版或專業版皆可用，不用額外安裝任何軟體或是程式，安全性方面沒有任何問題，如果有天反悔想要繼續安裝 Windows 更新也可以點選「繼續更新」，對於系統來說幾乎沒有太大的風險或影響。

▼▼▼使用教學▼▼▼

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STEP 1

開啟執行（快捷鍵 Win + R）後輸入 regedit 啟動登錄編輯程式。

STEP 2

從左側依序「電腦 \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ WindowsUpdate \ UX \ Settings」找到相關路徑，在右側空白處按下滑鼠右鍵新增數值。

STEP 3

點選右鍵後選擇「新增」、「DWORD（32-位元）值」，輸入數值名稱「FlightSettingsMaxPauseDays」將此新數值加入對應的資料表。

STEP 4

接著再點選一下剛才加入的數值，將數值資料修改為「36500」，底數部分選擇「十進位」後確定。

STEP 5

開啟設定「Windows Update」後會顯示目前系統更新狀態，從下方找到其他選項的「暫停更新」。

在暫停更新的時間週期不斷往下捲動，最下方會有最長期限「暫停 5214 週」。

STEP 6

選好後就能將 Windows 更新暫停、延長 100 年啦！當然你也不一定要選擇到 100 年這麼長，或許不到 10 年就不會有人用 Windows 11 了吧！如果反悔想要更新時點選「繼續更新」就能取得 Windows 更新，非常簡單無痛。

值得一試的三個理由：



1）更新 Windows 有可能會導致某些功能出現問題，透過這篇教學可以延長暫停更新時間



2）使用者不再被 Windows 更新提醒打擾，自行選擇何時更新 Windows



3）不需要額外安裝任何軟體或程式，且若有需要繼續安裝 Windows 更新可隨時繼續更新



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