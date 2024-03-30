想圖片隨文字移動　Word裏這樣做能方便調整版面　6個步驟學起來

身為文字工作者或時常要論文報告的學生族群來說，一定曾碰過在編輯 Word 文件時，常常因為要回過頭修改部分文字內容，導致整個圖片排版亂掉，需要一一重新調整，其實這時候只要掌握兩個設定技巧，就能讓圖片隨著文字移動，省去重調版面的時間！



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1. 首先，在想加入圖片的地方，選取「插入」、「表格」，直接加入一個「1 X 1」的表格。

2. 接著，直接在表格中插入一張所需的圖片。

3. 並在「版面配置」中的「對齊方式」區域，選擇「置中對齊」的選項將圖片置中。

4. 最後再點選表格，接著選取「表格設計」工具列中的「框線」，並點選「無框線」，完成後，圖片就能隨文字移動。

5. 第二種方式是，當你碰到需要在文章段落中加入一張圖片的情況，這時可先在期望的段落位置插入一張圖片。

6. 接著在「圖片格式」中選取「文字繞」，並選擇「隨段落文字移動」，如此一來，圖片也能直接隨文字移動。

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