社恐柴想要主人陪玩　默默用這方法惹注意　縮角落發抖：你懂嗎？

一隻天生內向又社恐的柴犬想要飼主陪玩卻不知道要怎麼做，就默默叼一隻玩偶放在飼主面前，自己瑟縮在角落露出楚楚可憐眼神，非常含蓄表達「拜託跟我玩好嗎」，讓飼主忍不住笑翻。



X(原推特)一名網友「@kotaro_chang」家中養了一隻柴犬名叫小太郎(こたろう)，生性害羞內向的小太郎不管對人類還是同類都相當有距離感，總是會與所有活物距離一段距離。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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日前小太郎想要飼主陪牠玩耍，但生性過於害羞的牠並不會像一般狗狗一樣直接撲上飼主的身上求陪伴，而是默默叼了一隻玩具到靠近飼主的地面上，整隻狗瑟縮在角落用楚楚可憐眼神盯著飼主，彷彿在說「拜託……陪我玩」，想玩卻又不敢說的可愛模樣讓飼主人不住笑出來。

照片在網路上吸引不少網友轉發，網友留言表示「標準的餓鬼假小心」、「身為一個社恐人很懂，有時候不是社恐人不願意跟人互動，而是不知道該怎麼互動」、「柴柴很好的解釋了什麼叫做『謹小慎微』」、「社恐狗狗也會想玩的，並不是不想玩只是不知道怎麼開口」。

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