狗狗困貨櫃箱內至少7天　被救後又餓又累卻不忘向救命恩人道謝

不久前，美國海岸防衞隊的一名隊員在檢查休士頓港的貨櫃時，突然聽見了一陣吠叫和抓撓的聲音。



不敢耽擱，他趕緊打開集裝箱，然後驚訝地看見裏面竟然有一隻黃毛狗狗！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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根據判斷，狗狗受困至少已經有1周的時間了，小傢伙被救出時雖然又累又餓，但卻仍然不忘朝着救命恩人們露出燦爛的笑容。

狗狗後續馬上就被送往了收容中心救援，工作人員也非常積極的為狗狗的醫療費用募款，並期待能為牠找個新家。

而值得慶幸地是，狗狗雖然個性有些害羞，但卻在努力的適應環境中。那就希望未來的牠一切順利吧～

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