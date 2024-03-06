天氣變冷聰明柴犬自己開暖爐　仰頭吹暖風好會享受：狗生要嘆世界

撰文：狗與愛的世界
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外國網友@momonosekaiii 家裏養了只小女柴，名叫「Momo」，今年5歲了。

牠雖然是雙層毛的犬種，但卻非常怕冷，不久前，當地剛好迎來了一波低温寒流，可沒想到的是，Momo被冷到竟然自己學會了開暖爐！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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只見牠把手放在開關面前按下去，精準又熟練的身手，讓一旁的網友直接看傻眼：「你這麼聰明！！」

而此時的Mom呢，則是坐在出風口處，靜靜的享受着温暖的風吹拂過臉上的感覺，甚至連固定的散步行程都拋在腦後，只想專心的感受暖爐帶來的温度。

咱就是説，這也太會享受了吧哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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