金毛看到媽媽回家沒反應　當爸爸回家時卻有這應　網民：差別待遇

日本有名飼主家中養了一隻可愛的金毛尋回犬（黃金獵犬），因此時常在社群平台上分享愛犬的有趣日常。近日一則影片意外引起話題，內容拍下有天自己回家時看見狗狗在樓梯間懶洋洋的躺著休息，就算看到媽媽回家也完全沒有想起身的意思，僅僅敷衍的搖了幾下尾巴，超「倦怠」的模樣讓原PO看了好無奈。



從推特用戶@YuzuGoldendog上傳的影片中可以看到，黃金獵犬「柚子」（Yuzu）懶洋洋的側躺在樓梯間，看見剛回來的媽媽便開始搖晃尾巴，但卻連頭都沒抬就只瞄了一眼，放鬆的神情看起來就像是「職業倦怠」，與其他看見主人回家就會興高采烈在門口迎接的狗狗完全不同，讓媽媽看了既無奈又好笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而媽媽在發布推文過後，又上傳了第二支影片，拍下柚子看見最愛的爸爸回家後出現截然不同的反應，不但興奮得狂跳，還會狂甩尾巴並主動湊近討摸摸，與看見媽媽時的反應相差甚遠，超明顯的差別待遇笑翻不少網友。

影片被分享到網路上後，累積超過150萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「哈哈哈養狗養得好沒成就感」、「尾巴還是搖得很用力，真有趣」、「至少尾巴還是開心的啦！」、「好像沒看過這麼軟爛的黃金獵犬哈哈」、「應該要帶食物回家賄賂的」、「狗狗當到職業倦怠了」、「哈哈哈每天在家還能這麼累，真是不簡單」、「還是一樣可愛唷。」

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