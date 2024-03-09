上門餵貓卻引來貓咪既好奇又害怕　社恐貓：你誰呀？幹嘛來我家？

廣州的網友@肥仔胖不胖上門餵貓，一進門，把貓們嚇得躲起來了。



Part 01

貓貓們雖然很害怕，但又忍不住好奇地望著進門的陌生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大白貓膽子最大，雖然不敢出來，但勇敢地站在第一排，而且沒有飛機耳。

後邊兩隻貓的飛機耳直接拉平成一條線，這是變成梭子蟹了嗎？

貓：你誰呀？幹嘛來我家？你到底想幹嘛？

Part 02

好慫好可愛，第一次看到這麼平的飛機耳。

鏟屎官要出差十幾天，這麼長時間讓貓自己在家不放心，於是找了一個人上門餵貓。

貓貓很吃驚，眼睛都瞪圓了。貓：啥？一個陌生人來家裏照顧我？不要啊！我社恐！

Part 03

受朋友囑託，網友一個人拿著鑰匙上門去朋友家裏餵貓。一打開門，貓貓就炸毛了。

貓貓一邊後退一邊警告，讓陌生人不要進來。帶入貓貓想一想，一個陌生人有家裏的鑰匙，突然開門進來還是怪嚇人的。

貓：你是誰？我不認識你！聞一聞味道，確認了，就是不認識的人。

要知道，這隻貓貓平時對鏟屎官可好了，還學會了握爪。

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Part 04

貓貓愛憎分明，喜歡就熱烈歡迎，不喜歡就直接開罵。

狸花貓貓看到上門餵貓的人不熟，轉身就想走開。

人類不識趣，第一次見面還裝得很熟的樣子，不停地喊貓貓的名字。

結果狸花貓生氣了，直接吼起來。

Part 5

最厲害的貓貓還是下邊這隻，我第一次見到這麼兇的貓。

鄰居上門照顧貓，上二樓時腳步輕鬆而悠閒，記住鄰居現在的樣子。而下一秒，鄰居慌亂從樓上跑下來，後邊還個跟著一隻貓，難道被貓貓追打了？

沒錯，追得鄰居飛奔而出，一心只想趕緊逃跑。

貓：我的地盤，容不得你擅自闖入！

Part 06

貓貓都很討厭陌生人嗎？也不全是！

你看這隻奶牛貓，和上門餵貓的陌生人相處得多愉快，鏟屎官收到餵貓人發來的照片時，簡直不敢自己的眼睛。

逗貓棒太好玩了，怎麼玩都玩不夠。一個原地起跳，本貓就不信抓不到。

鏟屎官不在家，貓貓完全放飛自我了。

如果鏟屎官出門時間較長，不放心貓貓一個人在家，又怕貓貓去寵物店裏寄養應激，找一個靠譜的人上門餵貓是一個非常好的方式。

你們找人上門餵過貓嗎？體驗怎麼樣？

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