黑拉拉走失個多星期用盡偏方找不到　崩潰邊緣靠搜救犬1舉動找回

綜合外媒報導，美國科羅拉多州一隻名叫胡椒（Pepper）的混血黑色拉布拉多犬在2月22日當天被飼主一家人發現失蹤，但他們在附近方圓百里內找老半天都沒有看到胡椒的身影，就連呼喚牠也沒有任何回應，飼主趕緊將尋狗啟事貼在SNS上，同時也求助於當地動物救援組織「桑米特動物救援會（Summit Lost Pet Rescue, Inc.）」人員的幫忙。



動物救援會的志工告訴飼主一家人，試著拿出狗狗睡過的狗床跟沾有家人味道的衣物在院子裡，方便狗狗聞到熟悉的味道就會自己歸來，但這樣堪稱萬用的找狗方式卻不適用於胡椒，過了10多天依然沒有胡椒的消息，動物救援會的志工便派出搜救犬芬恩（Finn）幫忙嗅聞，以利找出胡椒的位置。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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志工表示，這次芬恩幫了大忙，因為帶著牠出去搜索時，調皮的芬恩明顯對溪流邊感到非常有興趣，一直在附近玩耍打轉，於是他們覺得可能這邊就是胡椒出沒的區域，果不其然找了一陣子發現胡椒竟然受困在河岸附近陡峭的積雪中，因寒冷而渾身瑟瑟發抖瀕死，因為胡椒是一隻黑色的狗，牠藏身在一棵深色的樹下幾乎看不出來，好在靠著芬恩敏銳的嗅覺以及胡椒身上閃亮亮的項圈狗牌，才能讓志工找到胡椒，並讓牠與飼主一家人團聚。

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