收容所滄桑狗滿臉憂傷　被人認為太醜　義工揭悲慘過往：牠才1歲

位於美國佛州的「布勞沃德縣人道協會」（Humane Society of Broward County）近日在社群平台Instagram上分享了一段令人心碎的影片，拍下一隻年僅一歲的受虐鬥牛犬因悲慘遭遇，小小年紀看起來就像一隻「滄桑老狗」，糟糕的健康與衛生狀況讓牠絲毫沒有這個年紀該有的活力，目前也因太虛弱而不能被收養的狗狗正在積極接受治療，希望盡快恢復健康迎接「新狗生」。



從IG用戶@humanebroward上傳的影片中可以看到，這隻被命名為「格羅米特」（Grommett）的鬥牛犬今年才一歲，還是孩子的年紀卻骨瘦如柴，因為前飼主的虐待與疏於照顧導致身體狀況相當糟糕，不僅指甲過長到幾乎無法行走，全身也都被尿液浸溼，幸好有當地的好心警察伸出援手，現在正在收容所接受治療與照顧的格羅米特正慢慢恢復健康，只是現階段還無法開放收養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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令人不捨的影片被分享到網路上後，累積超過11.4萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「無論是誰造成這種結果，都應該坐牢」、「前飼主需要嚴懲才行」、「看見牠尾巴仍會對著人類搖擺，我的心就好痛」、「祈禱狗狗能有美好健康的未來」、「看了好不捨」、「一定要追究前飼主的責任才行」、「每個狗狗都該得到真誠溫暖的對待」、「人類不配擁有狗狗。」

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