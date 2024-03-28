貓咪寧可飲牆上回南天的水也不喝碗裏的？潮濕得過份：喵險被滑倒

一大早看見辦公室的橘子是這樣喝水的，你説貓咪為啥就不能正常喝水呢？



最近，這不南方又開始了回南天，看圖就對了……網友家像個水簾洞，貓主子跟着喝水也同樣不正常了，寧可……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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3月5日，廣東網友實拍，你看看這隻貓貓，寧可舔舐牆上的水，喝着回南天的水，也不願意喝自己貓碗裏的水。

這冷凝水，大自然的饋贈難道真的好喝？果然是不喝尋常水（自己碗裏的水）啊。

正在鏟屎官一臉不解的時候，網友説：喵喵在幫主人清理回南天的水，主人還不理解，貓好，人壞！不過也可以理解，貓咪確實喜歡喝流動循環的水，主打一個新鮮嘛~

但是也有很多網友説了，這隻貓咪一看就是沒吃過虧，那些被回南天制裁過的貓貓，別説喝水了，只會哀嚎：你別來了，你走！

到底是啥場景？千言萬語就匯成一句話：滑，十分滑，就像走在冰上~

下邊我們還是用貓貓説話~貓咪：在這樣的地板上，我不發癲誰發癲？誰來救救我呀~

走着走着就劈叉了，要不是咱貓主子身輕如燕，一走一稍息的，今天就栽這裏了~

貓咪：媽媽我怕，我以後再也不走路了，今天就像是遇見了鬼一樣，到底是誰在絆倒我？

還有網友説，趕上回南天，別説牆皮天花板了，就是貓主子這一身皮毛都是潮濕的，自帶分層呢？

北方人大多是沒經歷過，據南方鏟屎官介紹：遇見回南天，貓糧、貓砂是潮濕的，貓毛也不乾爽了~

地板上不是鏟屎官的腳印，就是貓爪子，還一直看見牠們在跑酷加打滑，又心疼又好笑~

貓主子都想直呼一句：這真的是，無「雨」死了……

喵耳朵一直在北方，回南天是沒遇見過，但家裏剛拖了地那會，貓咪的樣子是一樣一樣的啦！

還有網友為了應對地上的冷凝水水，直接用家裏的貓砂吸水？先不説效果如何，這操作簡直是絕了~

可是，犯罪現場和目標嫌疑人，還總是被「貓贓並獲」，哈哈哈，不信你看看。

你敢想貓主子總是爪子濕漉漉還想上你的牀的場景嗎？

所以，委屈的小可愛是這樣的，委屈死了，誰都不怪，怪回南天。

也不知道回南天，會不會掉下來幾條魚，給咱貓主子加加餐啊，畢竟折磨貓主子這麼久~做夢中。

最後，問問在看的鏟屎官們，你們有沒有經歷過這種回南天呢？喵耳朵表示，旱的旱死澇的澇死，俺已經嗓子冒煙很久了~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】