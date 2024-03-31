流浪貓晉身全球最富有貓咪 IG一篇文穩賺11萬 全靠主人這樣做
撰文：TVBS新聞網
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美國加州的暹羅（Siamese cat）、虎斑（tabby cat）混種貓娜拉（Nala），是全球最富有的貓，身價高達8400萬英鎊（約8億港幣），牠的IG粉絲超過450萬，每則貼文都能賺進1.2萬英鎊（約11萬港幣）。
《太陽報》報導，娜拉13歲，出生後便被遺棄在洛杉磯動物救援中心，牠的主人Varisiri Mathachittiphan（外號Pookie）在參觀時，對牠一見鍾情，因此決定領養。2012年，主人為娜拉創立IG粉專，用「貓的視角」記錄生活，至今已發布7000篇文章，累積超過450萬粉絲追蹤，賺進8400萬英鎊，平均每篇文價值1.2萬英鎊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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主人表示，娜拉是第一隻「在網路上說話」的貓，有個性也很可愛，獲金氏世界紀錄認證為「IG上最受關注的貓」，還擊敗4人拿下TikToker獎。此外，主人也幫娜拉創立貓糧品牌，並推出系列商品，藉此賺進大筆財富。
主人透露，經營娜拉的IG就是自己的正職，因此IG粉絲數仍持續成長。她相當感激這一切，因為娜拉不僅幫她追夢，也幫助她找到了愛情。
主人指出：「從我在收容所遇見娜拉的那刻起，我想牠就在告訴我們，希望我們幫助收容所的其他動物，所以這是我們的主要目標之一。」如今主人與其他公司合作，為收容所募款。
另外，全球最富有的狗則是德國牧羊犬（German shepherd），名叫岡瑟四世（Gunther IV），牠在主人去世後，繼承高達3億英鎊遺產，有私人廚師隨時供餐，還有27名工作人員照顧生活起居。然而目前牠由多媒體製作公司Gunther的66歲CEO毛里齊奧（Maurizio Mian）控制。
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