蛇的攝食習性有哪些共同點？除會直接吞下食物外　有些更會吃腐食

雖然蛇的種類繁多，而且不同的蛇在生活習性方面都有著很大的不同，但是畢竟是同一個物種，所以在攝食習性方面，蛇還是有著很多共同點的，我們可以做一定的了解。



不管是是廣食性蛇類還是狹食性蛇類，基本上都有以下幾種共通點：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 食物均是直接吞下。蛇採食時，不是咬碎後一口一口地慢慢往下吞，而是採取「囫圇吞棗」的方式整體吞食。蛇類雖然沒有四肢，但牠們有密排倒鈎的鋸齒牙，因而一旦捕到食物後便用牙鈎掛住食物直接吞入腹中。如果捕到難以直接吞嚥的大食物，便會先用自己身體的前半部分迅速將食物纏繞幾圈，並且越纏越緊，待其完全窒息死亡，將其擠壓變細後再慢慢進食。蟒蛇在吞食較大食物時便是採用此種方法。

毒蛇捕食說採用突然襲擊的方法，先是猛咬上動物一口，將毒液注入所捕動物體內，咬住稍等片刻後再行吞食；但有時也會先把動物鬆口扔掉，待幾分鐘後動物中毒或死亡時，再從容不迫地找尋食餌的頭部，從頭部開始，但也有從咬獲部位開始吞食的情況，如虎斑蛇、赤鏈蛇等。

2. 有些蛇會吃腐食。絕大多數的蛇類只捕食活的小動物，對已死動物是不予理睬的。僅有個別蛇類除正常的吞吃活體動物外，還喜歡吞食「腐臭」的動物屍體，如赤鏈蛇。但人工養殖情況下，是不贊成讓蛇吃「腐」食的。

3. 採食隨季節發生一定的改變：多數蛇類的採食結構會隨季節變化而發生變化。這是因為季節不同，蛇採食的食物品種和數量也不同。因隨著季節的不斷變化，原來可採食的動物已長大或暫時沒有，只能選擇其他動物來飽腹。另外不同季節蛇類活動的時間，也因所採食動物的活動時間而隨之改變。

4. 成蛇與幼蛇的食性有差異：有的蛇類，成蛇和幼蛇在食性上的「差異」比較大，如極北蝰和蝮蛇，成蛇以鼠類為食，幼蛇則食各種昆蟲和其他無脊椎小動物。

5. 消化快慢有區別：蛇類消化食物的速度快慢與所處環境的濕度有關。在正常情況和一定的溫差範圍內，環境溫度越高，蛇的消化速度越快；反之則相反，其進食頻率亦與消化快慢有直接關係。另外，蛇類的消化能力均非常強，無論吞食什麼動物都能充分地消化的吸收，連骨骼也無任何殘留。只有鳥羽、蛋殼和獸毛不能消化，但能隨同糞便一起排出。

6. 蛇對水的需求較高：眾所周知，蛇類的耐飢餓能力比較強，很長時間不進食也不會有多大的問題。但蛇類一般都是嗜水動物，除沙蟒、花條蛇等荒漠上生活的蛇類不需要額外飲水外，其餘蛇類都需要適量飲水。有水無食的情況下，蛇類耐飢餓的時間相當長；無食又無水的話，蛇類耐飢餓程度則會大大縮短。蛇類蜕皮也需一定的「水分」，一部分因乾燥而蜕不下皮的蛇類，喜歡潛在水中浸泡，離水後很快就能輕鬆蜕皮。

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