陌生汪賴在家門前不走還搖尾笑個不停　暫託媽得悉這事後秒認出

撰文：聯合新聞網
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狗狗是懂得感恩的動物。一名女子曾擔任中途之家，短暫照顧過一隻幼犬，事隔一年偶然重逢時還記得她並主動親近，讓她相當驚喜感動。

外媒報導，美國肯塔基州的記者凱特（Kate Howard）參加完朋友的告別式後請了一天假，坐在自家陽台享受日光浴。這時外面一名女子遛狗經過，那隻黃狗在她家院子停了下來噗通賴在草地上，在她面前意圖逗留不肯走，還朝著她燦笑。凱特當時不以為意，只是單純覺得這隻狗狗特別可愛迷人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主呼喚狗狗的名字「溫妮」（Winnie）正準備將牠拉走，突然喚起凱特的記憶，這跟去年她利用感恩節假期短暫寄養照顧的小狗名字一模一樣，當時凱特的媽媽建議取這名字，靈感來自凱特小時候很愛的卡通「小熊維尼」。

凱特很快理解到這並不是單純撞名，這隻狗狗就是當初她照顧過的小傢伙。她和飼主確認時間點後證實這的確是住過她家的溫妮，當下驚喜地尖叫從椅子上跳起來。

雖然相處的時光很短暫僅僅五天，但凱特格外疼愛溫妮，狗狗被領養後她還為此哭了三天。她稱讚溫妮是一隻非常親人完美的狗狗，要不是自己當時住在公寓，加上會吵到自家的原住民13歲老狗，她恨不得直接收養溫妮。

後來凱特搬了家，心裡放不下溫妮，還到收容所登記，若領養人把溫妮退回她願意接手。溫妮的現任飼主直呼狗狗很棒不可能送回去，但日後會再來「路過」拜訪，讓凱特能再探望這隻與她緣份匪淺的狗狗。

收容所禿毛醜狗沒人要　更被判有不治之症　被領養後秒蛻變：奇蹟金毛的耳毛有必要拔去嗎?適當定期清理好處多　還能避免這些病社恐柴想要主人陪玩　默默用這方法惹注意　縮角落發抖：你懂嗎？帶肥拉拉行山減肥　沒想到走一半就口吐白沫　最終要用這方法落山向家中狗狗說家裏沒錢了　沒料到牠卻突然咬起青菜來：我最好養！坐車時遭2隻哈士奇不間斷鬼叫　可憐小金慘遭左右夾擊：讓我下車調皮拉拉搶走主人重要東西　急得矇矓下跪地求饒　還遭汪一臉不屑
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