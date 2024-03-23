陌生汪賴在家門前不走還搖尾笑個不停　暫託媽得悉這事後秒認出

狗狗是懂得感恩的動物。一名女子曾擔任中途之家，短暫照顧過一隻幼犬，事隔一年偶然重逢時還記得她並主動親近，讓她相當驚喜感動。



外媒報導，美國肯塔基州的記者凱特（Kate Howard）參加完朋友的告別式後請了一天假，坐在自家陽台享受日光浴。這時外面一名女子遛狗經過，那隻黃狗在她家院子停了下來噗通賴在草地上，在她面前意圖逗留不肯走，還朝著她燦笑。凱特當時不以為意，只是單純覺得這隻狗狗特別可愛迷人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主呼喚狗狗的名字「溫妮」（Winnie）正準備將牠拉走，突然喚起凱特的記憶，這跟去年她利用感恩節假期短暫寄養照顧的小狗名字一模一樣，當時凱特的媽媽建議取這名字，靈感來自凱特小時候很愛的卡通「小熊維尼」。

凱特很快理解到這並不是單純撞名，這隻狗狗就是當初她照顧過的小傢伙。她和飼主確認時間點後證實這的確是住過她家的溫妮，當下驚喜地尖叫從椅子上跳起來。

雖然相處的時光很短暫僅僅五天，但凱特格外疼愛溫妮，狗狗被領養後她還為此哭了三天。她稱讚溫妮是一隻非常親人完美的狗狗，要不是自己當時住在公寓，加上會吵到自家的原住民13歲老狗，她恨不得直接收養溫妮。

後來凱特搬了家，心裡放不下溫妮，還到收容所登記，若領養人把溫妮退回她願意接手。溫妮的現任飼主直呼狗狗很棒不可能送回去，但日後會再來「路過」拜訪，讓凱特能再探望這隻與她緣份匪淺的狗狗。