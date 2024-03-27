小時候被教不能跨過去 高個子雪橇犬守在矮柵欄前等待：幫我開門
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
網友@KeikoMama0209 家養了只哈士奇，名叫「朱雀」。
朱雀非常可愛又聰明，在牠小的時候，主人曾教過牠不能跨過樓梯前的柵欄，否則容易發生危險。
+5
沒想到的是，隨著朱雀不斷長大，體型變得已經可以輕易跨越柵欄，但牠卻仍然維持了幼年的習慣，不會翻過欄杆。
每次下樓梯後，牠都會坐在乖巧的門口，露出一張呆萌的可愛表情，等著主人幫牠打開柵欄。
這張可愛的對比照分享出來後，許多人也是紛紛留言：「別人家的二哈永遠不會讓人失望！」、「這眼神感覺少了點哈味～」、「看這眼神、骨骼、體魄，天生就是練武奇才啊！」、「身體隨著時間長大了，但記憶還留在小時候！」
延伸閱讀：狗狗困貨櫃箱內至少7天 被救後又餓又累卻不忘向救命恩人道謝
+12
將拉布拉多犬養得太好被質疑是洛威拿 解釋過後終屈服：是黑拉豬汪汪外出閒逛遭鎖於門外 機靈的牠靠這招自救：這狗狗有上過學黑拉拉走失個多星期用盡偏方找不到 崩潰邊緣靠搜救犬1舉動找回收容所禿毛醜狗沒人要 更被判有不治之症 被領養後秒蛻變：奇蹟狗狗剛睡醒直接來個歪頭殺 眼睛無神迷茫：我是誰？這裏是哪裏？帶肥拉拉行山減肥 沒想到走一半就口吐白沫 最終要用這方法落山社恐柴想要主人陪玩 默默用這方法惹注意 縮角落發抖：你懂嗎？
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】