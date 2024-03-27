小時候被教不能跨過去　高個子雪橇犬守在矮柵欄前等待：幫我開門

網友@KeikoMama0209 家養了只哈士奇，名叫「朱雀」。



朱雀非常可愛又聰明，在牠小的時候，主人曾教過牠不能跨過樓梯前的柵欄，否則容易發生危險。

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沒想到的是，隨著朱雀不斷長大，體型變得已經可以輕易跨越柵欄，但牠卻仍然維持了幼年的習慣，不會翻過欄杆。

每次下樓梯後，牠都會坐在乖巧的門口，露出一張呆萌的可愛表情，等著主人幫牠打開柵欄。

這張可愛的對比照分享出來後，許多人也是紛紛留言：「別人家的二哈永遠不會讓人失望！」、「這眼神感覺少了點哈味～」、「看這眼神、骨骼、體魄，天生就是練武奇才啊！」、「身體隨著時間長大了，但記憶還留在小時候！」

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