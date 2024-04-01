嫌上班太累便決定辭職休息　沒料撿到隻懷孕貓：養貓比上班還要累

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~



我發現，有些人真的是天選打工人哈哈哈哈哈！！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 10

前段時間，網友@蘿蔔越來越愛我 因為工作比較辛苦導致長期睡眠不足，一狠心就把工作給辭了，打算好好休息一段時間。

誰知瀟灑沒兩天，她撿到了一隻流浪橘貓。

網友也很善良，擔心貓是走丟的，一連發了好多帖子幫牠找主人。

可經過調查發現：貓其實是被人遺棄的。

想着小貓很乖，加上自己有時間照顧牠，她就決定先留下來自己養，給小貓取名叫「蘿蔔」。

本以為悠閒自在的養貓生活要開始了，可沒想到——

蘿蔔竟然是個孕婦！！！

網友立馬傻眼了，要知道養一隻小貓和照顧貓孕婦，完全是兩個概念，畢竟一個孕媽的背後可能是n只小奶貓。

重點是：她現在失業圖片所以後悔還來得及嗎？

蘿蔔：「那必然是來不及。」

沒有辦法，她只能硬着頭皮養下去。

蘿蔔因為懷孕吃得多，按照網友的說法，一天吃八頓也不為過，拉屎也八次，主打一個吃完就拉……（不懂就問，準貓媽都這樣嗎？）

能吃能拉得蘿蔔讓網友本不富裕的生活雪上加霜，但她也沒有抱怨，每天好吃好喝地伺候着，直到牠生下5只小崽崽（老四沒活下來）。

苦難才正式開始哈哈哈哈！

不知是不是孕期被照顧得太好了，蘿蔔十分信任網友，直接把她當成了月嫂。

每天五六點鐘就連喊帶踩地叫她起來帶孩子，如果賴牀裝聽不見，蘿蔔媽媽可不慣着……

直接將孩子一隻一隻叼到她胸口，強制開機。

網友當初為啥要辭職來着？因為起不來，想多睡覺，多休息……

你再看看現在哈哈哈，和上班沒兩樣嘛，甚至比上班起的還早。

有時候網友實在是起不來，試圖攔住蘿蔔媽媽，讓牠把孩子帶走，但蘿蔔媽貓心似鐵。

蘿蔔：「這孩子你就帶吧，一帶一個不吱聲！」

有人說：「理論上一起生活的母貓默認會一起撫養孩子，她都給你叼肚子上了，說明她覺得你真的眼裏沒活，只能挑明瞭（貓覺得你蠻沒有禮貌的）」

網友：好吧，我沒禮貌！

蘿蔔偶爾也是很有良心的，會挑兩隻小崽崽自己照顧。

沒錯，選一隻小三花和最像自己的自己帶，剩下兩隻全權交給網友負責……

你貓還怪好的嘞！

如果你以為網友的冤種生活不過如此，那就戳啦！

當月嫂哪有容易的？

幾乎每隔一個小時，蘿蔔媽媽就會有事吩咐她：

什麼孩子打架啦；孩子搶喝奶奶的位置啦；自己肚子餓啦要吃吃喝喝等等……

甚至拉粑粑都要網友跟着，在一旁盯梢。

哪個環節少了，蘿蔔媽媽都要罵罵咧咧↓

網友一直忍受着月子氣，心中不忿也不敢發作苦不堪言：「我又不是她老公，為啥活得比牠老公還累…」

額，怎麼說呢？

就挺慘的，但是我愛看哈哈哈哈哈！

延伸閱讀：流浪貓晉身全球最富有貓咪 IG一篇文穩賺11萬 全靠主人這樣做

+ 15

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】