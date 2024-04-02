帶貓咪去獸醫診所被叫錯名字　喵星人叫田各田各？真名原來是這樣

真的，毫不誇張地説，貓咪被叫錯名字這個梗我可以笑一輩子。



鏟屎官@哩哩啦哩西打啦渣點帶貓去醫院做手術，手術後醫生通知接貓時間，鏟屎官一看就發現醫生把貓咪的名字搞錯了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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醫生：花菜

鏟屎官：牠叫髮菜！

這就是髮菜本貓，對於自己被叫錯名字這件事，貓貓是什麼心情？

鏟屎官給貓取名叫「髮菜」可不是亂取的，貓咪是黑色，髮菜也是黑色的。正好，那就叫「髮菜」好了。

本以為聽錯名字或是不小心登記錯名字，這種事不常見，結果一看評論區......

哈哈哈，完全是大型叫錯名字現場直播。

其他被叫錯名字的毛孩們！

@小1最可愛啦：我家的貓叫腸粉，結果被叫粉腸。

@維他檸檬茶：我的貓叫十八，被前台小姐姐登記成屎渣。（貓：？？？）

@脆皮小土豆：我家叫招財，醫生寫來福。（發音差了十萬八千里，怎麼聽錯的？）

@団子精：我的貓貓叫略略，去醫院後醫生説：「你就是田各田各的家長吧？」（哈哈哈，這回前台真沒把名字登記錯。）

@左江：我的貓叫豬蹄，登記的名字叫豬腳。（錯了，但沒完全錯。）

@小五：

（擼貓教授提供）

@我真完了：我家貓叫拖拖，然後前台叫牠拖鞋。（貓：我叫拖拖，拖鞋的拖，請去掉鞋。）

@momo：我家的叫貴妃，他問我是不是叫貴婦。（貓：怎麼滴，你是不是看我很像貴婦？）

@北念。：我家貓叫芥末，醫生登記問了兩遍，最後發現寫的Jim，來了個英文名。

@軟芯果凍：我家貓叫米歇爾，不管是寵物醫院還是朋友都統一寫成米線兒。

@nana：我小貓叫煤球，醫生叫我小貓黑炭。

@漢娜和雨果：不得不拿出我這張圖了，前台登記的姐姐當時真的好着急去幼兒園接孩子。

@冰搖紅莓黑加侖_：我家貓叫大福（能吃的那個），寵物醫院登記叫大壺。

@姜豆兒：我的貓叫饕餮，醫生問了三次「叫什麼」，我：（一次比一次小聲）饕...饕餮...醫生説，哦好頭鐵，行，頭鐵就頭鐵吧，我是真怕醫生跳起來給我一個爆慄。

@睡覺大王：我的狗叫麥噹噹，寵物店的人確認過好幾次，洗完澡還是會説 麥當娜洗好了。

@兩隻羊：我家狗子叫糊塗塗，第一次去的時候登記成了胡圖圖，第二次去院長説大耳朵來啦，我：啊？

哈哈哈，太好笑了，我看一次笑一次！

你們還見過哪些被叫錯的名字？説出來大家一起笑~

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】