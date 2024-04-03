與京巴犬去拍全家福 汪星人耐性耗盡 最終牠用這霸氣方式離場
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
網友@numbo_pekingese 家裏養了只京巴犬，名叫「Nun醬」。
這天，網友帶牠一起去拍全家福，可沒想到的是，在照片順利拍完後，Nun醬竟然滿臉不屑的直接離場，只留下了在後面束手無措的主人...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+9
Nun醬彷彿是個趕着下班的大牌明星，嘟嘟的嘴角加上霸氣的態度，讓在場的人都直接笑翻哈哈哈！
照片發出後，許多人也是紛紛評論：「狗狗表示：煩史（死）了，我還要趕下個通告耶！」、「牠好像那種不去更衣室就回家的人...」、「耐心用盡了，好可愛哈哈哈！」
延伸閱讀：開車帶狗狗外出散步 到達後卻只見空狗籠 網民爆笑：來曬狗籠嗎
+6
開車帶狗狗外出散步 到達後卻只見空狗籠 網民爆笑：來曬狗籠嗎汪汪外出閒逛遭鎖於門外 機靈的牠靠這招自救：這狗狗有上過學狗狗剛睡醒直接來個歪頭殺 眼睛無神迷茫：我是誰？這裏是哪裏？收容所禿毛醜狗沒人要 更被判有不治之症 被領養後秒蛻變：奇蹟向家中狗狗說家裏沒錢了 沒料到牠卻突然咬起青菜來：我最好養！陌生幼童禮貌問能不能摸狗狗 她喊出1指令後場面有點尷尬又好笑臘腸狗見心愛狗窩被爸爸霸佔 下秒一個舉動引來網民熱議：太幸福
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】