與京巴犬去拍全家福　汪星人耐性耗盡　最終牠用這霸氣方式離場

網友@numbo_pekingese 家裏養了只京巴犬，名叫「Nun醬」。



這天，網友帶牠一起去拍全家福，可沒想到的是，在照片順利拍完後，Nun醬竟然滿臉不屑的直接離場，只留下了在後面束手無措的主人...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Nun醬彷彿是個趕着下班的大牌明星，嘟嘟的嘴角加上霸氣的態度，讓在場的人都直接笑翻哈哈哈！

照片發出後，許多人也是紛紛評論：「狗狗表示：煩史（死）了，我還要趕下個通告耶！」、「牠好像那種不去更衣室就回家的人...」、「耐心用盡了，好可愛哈哈哈！」

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