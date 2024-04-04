聖伯納犬貼心照顧小奶貓　被打也絕不還手　汪：升級做奶爸好幸福

前一段時間，歪國一網友領養了一隻黑白花紋的小奶貓回家，初來乍到，牠小心翼翼地從箱子裏探出了頭，觀察着四周的環境。



當小貓發現背後有一隻比自己體型大上好幾倍的聖伯納犬時，竟然沒有害怕的躲起來，反而是用自己的小手不斷觸碰對方的臉頰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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甚至，還熱情的主動玩起了追趕遊戲，模樣十分可愛。

網友也稱，這隻聖伯納犬名叫「帕可」，雖然有的時候會被小貓捉弄，但牠卻從不會生氣，反而像個大哥哥一樣，溫柔又耐心的陪小貓玩耍。

而隨着時間的推移，一狗一貓似乎都習慣了對方的存在，相處得也是越來越融洽，真的好暖啊！

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