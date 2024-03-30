金毛尋回犬這麼溫順為什麼會咬人？在一情況下母金毛會有攻擊性

正常來說，金毛尋回犬是一種非常溫順的狗狗，也是比較能和小孩子一起玩的犬種，所以既然能和小孩子一起玩，正常情況下是不會咬人的，所以如果金毛犬突然出現攻擊人的情況，就要考慮是不是有什麼異常情況導致的？



金毛是非常喜歡跟人一起玩的，而且喜歡跟主人親近，可以說非常的友善，但是金毛畢竟是狗，所以牠是具有一定的攻擊性。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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有的時候當牠受到一定的威脅，比如說，當金毛遇到非常可怕的東西，處於非常恐懼的狀態下或者說是牠的領地受到別的狗狗侵犯的時候，這時候金毛就會表現出攻擊性，往往就會咬人，所以在平時儘量不要去激怒金毛，應該小心被牠給咬傷。還有一種情況是剛剛生產後的母金毛，會有護子的現象發生，有陌生人接近可能就會表現的狂躁出現攻擊人的情況。

如果不小心被金毛咬到那麼一定要及時處理傷口，如果傷口比較小而且是被打過疫苗的金毛咬到，那麼可以直接將傷口放到清水裏面，大量的清洗，並且使用碘酒之類的消毒就可以了。而如果是被流浪狗給咬的，那麼一定要及時的去醫院打防疫針，並且進行專門的處理，防止出現狂犬病（瘋狗症）。

雖說狂犬病的概率是非常低的，但是致死率幾乎是100%的，所以家長們平時還是要小心一點，儘量不要說被金毛犬咬到，如果咬到的話，有條件的最好還是去打狂犬疫苗。

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