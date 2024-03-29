汪星人長相特殊竟長了吸血鬼般牙齒　每天還要做這親密舉動才開心

嗨，我是小軟柿子。一對夫妻經常會領養一些需要特殊照顧的殘疾狗狗回家，所以當他們看到了一隻長着「吸血鬼」牙齒的狗子在尋找領養時，立刻就提交了申請。



不出所料，狗子因為長相特殊，始終沒有人在意，夫妻倆很順利地就把牠帶回了家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗子名叫「Marv」，因為患有遺傳性疾病所以牙齒才會這麼獨特，牠很明顯是需要特殊照顧的，而一般人根本就無法做到這一點。

Marv的舌頭太短，很難吃飯喝水，於是，夫妻倆就輪流用注射器餵牠喝水，而吃飯呢，則像是在照顧小寶寶一樣，戴上圍兜，用勺子餵給牠。

雖然長相酷似吸血鬼，但Marv的性格卻格外的溫和親人，特別喜歡被抱在懷裏貼貼，或者是跟主人一起窩在沙發上看電視。

而牠表達愛的方式也十分特殊，喜歡用牙齒輕輕咬主人的手指，emmm...有吸血鬼那意思了哈哈！

照顧一隻吸血鬼小狗確實不是一件易事，而因為Marv牙齒的特殊性，夫妻倆也格外在乎牠的牙齒健康問題。

但和許多小狗一樣的是，Marv非常不喜歡刷牙，即便是連哄帶騙也十分抗拒……

有句話怎麼説得來着：「萬事好商量，只要不刷牙！」

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