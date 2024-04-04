貓媽生下兩個死胎 本想給牠找個養子 沒想到事隔4天後有驚喜
撰文：貓與愛的世界
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一隻叫做Clementine的小貓一生都在流浪，有個好心的居民一直照顧牠。
直到發現貓咪懷孕，居民不得不尋求當地救援機構的幫忙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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救援組織將牠送到了一個非常有經驗的護理人員那裏。於是，Clementine就開始舒服的待產生活。
在人們的悉心照顧下，Clementine很快就開始分娩，牠生下了兩隻小貓。
儘管護理人員竭力搶救，小貓崽們都未能活下來，這讓Clementine非常傷心。
擔心Clementine的狀況，大家想着要不要找個適齡的小貓給牠當養子。
沒想到的是，人家Clementine會自己生。
在第一次生小貓後的第四天，Clementine又生下了一隻小貓，這隻小貓崽非常健康也得到了大家的寵愛。
講真，生一次孩子間隔四天也是離譜，而母子平安也真是幸運啊！
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