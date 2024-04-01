養布偶貓需要很大的房子嗎？親人適合老幼　但性格上這特點要留意

布偶貓大家都是知道的，屬於貓中體型比較大的，也是在貓的品種中，比較粘人的一種。那我們在飼養的過程中，需要很大的房子去飼養嗎？不過布偶貓可是在這麼多品種中，價格不便宜哦，所以能飼養的話，還是要有一些經濟實力的。



布偶貓的性情温順安靜，甚至能夠和狗狗相處的十分友好。而且布偶貓叫聲輕柔，感情豐富，有愛心，喜歡粘著主人，全身特別鬆弛柔軟，忍耐性強，對疼痛有很大的忍耐力，因此，即使牠們受了一些輕傷，我們可能不太容易從牠們的行為上看出什麼異樣。對於布偶貓來說不太適合帶著牠們外出嬉戲，通常是在室內進行飼養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠們可以和小孩子，狗及老人家和平相處，而且非常喜歡和人類在一起，會在門口迎接主人，跟著主人走來走去，需要一定的時間去照顧。所以如果您是工作煩忙的上班族，沒有太多時間陪牠們的話，最好不要選擇飼養這個品種，不然有可能會讓貓咪覺得太孤獨從而患上抑鬱症的情況。此外布偶貓一般喜歡在平地活動，並不熱衷於上躥下跳。一般來說，布偶貓需要的活動空間在20平米左右就可以了，貓咪是喜歡垂直空間的，給牠們置辦一些貓爬架就足夠了。

所以想養布偶貓的小夥伴們，不用特別擔心空間的問題，如果實在是騰不出20平米的地方給布偶，我們可以採用室內散養形式飼養。

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