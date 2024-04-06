虎斑貓衝出來迎接最愛婆婆 沒料到她帶來不速之客 喵星人秒嬲了
撰文：貓與愛的世界
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網友@mrmilothechonk 家裏有一隻叫做「米洛」的小貓，牠特別喜歡外婆，外婆也總是定期來家裏看望牠，一人一貓的感情非常好。
這天，又到了外婆來訪的日子，米洛興致勃勃的衝出來迎接，卻發現外婆帶了不速之客。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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起初，看到外婆牽着一隻大金毛的時候，米洛非常震驚，倍感失望。
但背叛沒有結束！因為外婆帶了兩隻狗。
最可氣的是，在米洛生氣急需要外婆哄抱的時候，她出去買東西了，把倆傻狗留在了家裏。
這下，米洛徹底自閉了。
儘管一個小時後，外婆回家哄貓，米洛也不打算原諒她。
也不知道這倆好朋友啥時候能和好？哈哈哈～
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