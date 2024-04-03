爸爸要出差兩個月　深夜在群組發來養貓文件　網民看完後有這反應

這兩天刷到一個特別溫暖的帖子，真羨慕這種和諧、友好、幸福的家庭氛圍啊。



網友@食之賢者家裏養了兩隻貓咪，平時貓咪們的生活都是她的爸爸在照顧。

一隻叫「大喵」，看睡姿就知道貓咪生活在很安全、很安心的環境。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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另一隻是家裏後來的貓咪，叫「小呆」。

最近，她的爸爸要出差兩個月，養貓的重任要交給家裏人來完成。

擔心家裏人照顧不周，爸爸連夜在家庭羣裏發佈《關於貓的工作》文檔，讓家裏人能更好地照顧貓咪。

這份養貓文檔寫得非常詳細，且條理清楚，連每項工作的具體操作步驟都寫出來了。

同時，關於貓咪的工作除了每日有工作，還寫明瞭每週的工作。就算是養貓新手小白，按照這份養貓文檔操作，也能輕輕鬆鬆照顧好貓。

大喵和小呆的合照，真是兩隻幸福的貓咪呀！

網友看完羨慕了，不光羨慕貓，也羨慕這種家庭氛圍。

做人太累了，做他們家的小貓一定很幸福吧！

（擼貓教授提供）

養貓後，可能都有一種自己不在家，怕別人養不好的擔心。

@暴躁少女林品如：我回國前給我男朋友寫了個三頁的pdf，讓他照顧我的貓。

（擼貓教授提供）

@宇宙第一壞脾氣小貓：去年過年我出門旅遊把貓帶回家，也給我爸寫了個飼養指南，結果我爸還是記錯了食物的量，過個年貓貓胖了一斤，減肥減了一年。

（擼貓教授提供）

你們出門前會寫照顧貓咪的文檔嗎？我都是口頭説説，而且我們家貓也沒被照顧得這麼仔細，突然發現我養貓好粗糙啊。

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