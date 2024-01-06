實驗室兔子初次離開大閘　見草地嚇到不敢動　網民感動：要幸福啊

終於體會到曬太陽的美好。在美國有一對兔子從小到大都在實驗室裡度過，最近動保團體終於成功將唐娜（Donna）和費加羅（Figaro）救出，讓牠們第一次接觸大自然。從剛開始碰到草地的猶豫不決，到最後呼朋引伴跳來跳去，兔兔重獲自由的神情感動大批網友。



根據《The Dodo》報導，唐娜和費加羅一生都活在實驗室裡，被用來進行各種測試以及繁殖。動保組織「Save the Buns」表示，他們發現兩隻兔子表現得相當膽小，「在此之前從來沒有被當作個體善待」。

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唐娜和費加羅幸運被動保組織救出之後，後續被送到「Woodstock Farm Sanctuary」體驗前所未有的自然環境。兩隻兔子剛到新家顯得困惑又帶點恐懼，但逐漸開始適應了來自大自然的光線，以及各種實驗室沒有的風吹草動，開始勇敢踏出籠子探索各種新鮮的事物。

從其中一段影片中可以看到，當保護區管理員將籠子打開，先是費加羅把頭探出來，出來走了幾步便回頭尋找唐娜，就像是在邀請牠一起出來曬太陽在草地玩耍。最終唐娜和費加羅自由地在草地上到處探險，還認識了隔壁的兔子鄰居，重新開啟下一段美好的生活。

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