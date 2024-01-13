坊間傳聞指兔子不能直接飲水　甚至指喝水會死　這是真的嗎？

有人說兔子忌水，這樣的說法很明顯是有所偏差的。基本上任何動物想要生存都離不開水，兔子同樣也是如此。只是以前的野兔能從很多食物中獲取足夠的水分，再大量進水會容易使兔子出現下痢的情況。但是這並不意味著兔子就不能喝水，所以千萬不能道聽途說，平時還是應當給兔子提供足夠且乾淨的飲水，保證其健康。



有人說兔子忌水，這樣的說法很明顯是有所偏差的。基本上任何動物想要生存都離不開水，兔子同樣也是如此。只是以前的野兔能從很多食物中獲取足夠的水分，再大量進水會容易使兔子出現下痢的情況。但是這並不意味著兔子就不能喝水，所以千萬不能道聽途說，平時還是應當給兔子提供足夠且乾淨的飲水，保證其健康。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一般給兔子餵水可以使用滾珠飲水器，餵乾淨的涼開水;儘量不要洗澡。隨便給兔子洗澡很容易引起兔子出現不適，所以一般情況下最好不要隨便地幫兔子去洗澡。

有些食物當中的確含有一定量的水分，只是食物裏的水分太多對兔子沒有多大的益處，而且單靠食物中的水分的確不太能夠很好地滿足其自身的需求，既不能滿足身體對水的需求，反而會增加得腸胃病的危險。

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一、兔子到底能不能喝水？

兔子與人和其他動物一樣:沒有空氣、食物、水三大要素是無法生存的，飲水幫助兔子體內進行代謝，只不過兔子排尿機制屬濃縮性，所以兔子需要的水比其他動物少，並非是兔子不喝水。所以平時在養兔的過程當中還是需要飼主為其提供足夠潔淨的飲水。

二、兔子喝水會死？

水是兔子的必需品，正常的飲用乾淨的水並不會致命。不過如果喝到不乾淨的水的確會對兔子的健康造成一定的影響，有的兔子會出現拉肚子甚至因發炎腹瀉而死亡。所以在飲水方面一定要注意，選擇清潔的飲水，例:煮過的開水(最好是涼開水)、純水、蒸餾水、礦泉水，勿給兔子喝自來水，要保持水壺或水盆和水的乾淨，最好每天清洗並換水。

三、兔子會因為喝水而變大？

只要是生命就會成長變大，不會變大表示停止生命跡象，兔子不是因喝水而變成巨兔，兔子長大後的體型大小與兔子本身的品種及遺傳基因有關，所以不知道兔子會因為喝水而變得體型偏大這樣的說法是哪裏傳出來的。

四、要限制兔子飲水？

一般惡質商人為了賣「假迷你兔」故意不給兔子喝水，兔子沒水喝會因口渴而不吃飼料，不吃不喝的兔子當然長得慢、長得很迷你，事實上根本就是營養不良，等你買回家給兔子喝水，兔子因為過度口渴而飲水過量，然後一命嗚呼，這也是導致很多人說兔子不能喝水的原因。

其實，正確的飼養之下，兔子自己會控制，不渴也不會去猛喝水。而且，因季節與食性不同會有不同的飲水量，例如:冬天喝得比夏天少（夏天氣溫高、燥熱易渴，人類不也是如此）飼料吃得多，水也就喝多，因為飼料乾，吃多當然口渴，渴了當然喝水。所以在服用大量幹飼料後就要飼主稍微控制一下兔子的飲水量了，否則的確會引起兔子的不適。

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