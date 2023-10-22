天氣轉涼要為兔兔保暖嗎？穿衣服並不合適　保暖方法最好這樣做

隨著冷氣團一波波的到來，台灣，眼看要有過史上最嚴寒冬天的心理準備，人們紛紛拿出羽絨大衣來抵禦的同時，已經將毛大衣披在身上的兔孩們，又是否有防寒的需求呢？

文： 愛兔子的事／滔客



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兔子的舒適圈

一般來說，兔子感覺到最舒服的溫度約是18-25度，以中央氣象局發布低溫特報的標準是平地溫度降到攝氏10度以下來說，兔子，仍是有可能被冷氣團掃到的一族！為了避免心愛的兔寶感冒，衍發無窮可能的後患，及早為牠們設想保暖之道，儼然已經成為新好主人的標準之一！

保暖基本撇步

最常用的基礎方法就是讓兔子們的窩遠離風口，並在籠子外覆蓋上毛巾，籠子內舖上些可以保溫的墊料，如：牧草、毛巾，並加裝瓦數夠給力的保暖燈，常用的標準是100W，應該就足以讓兔寶們過個好年冬了！

摸耳朵準不準？

兔子的正常體溫是38.5-40度，其中，耳朵是兔子體表難得沒有被豐厚毛絨遮蔽的地方。因此若耳朵溫度偏低，透露的訊息可能是所處環境提供的溫度不夠，也可以說是初步警訊，但還不表示兔子的中心體溫已失去恆常。

同時，因為兔子沒有汗腺，當熱的時候那些無法像人類靠流汗帶走的熱能，都是使用那雙大耳朵散熱；流經耳朵的血液先接觸空氣溫度達到冷卻效應後，冷卻的血液再回流通往身體，如此一來達到身體降溫的功能。因此兔子耳朵冰涼的背後原因，有可能只是牠排解體溫的結果而已。

但由於主人能很輕易的接觸到兔子耳朵，若是在冬天、兔寶沒有散熱考量，耳朵卻仍長時間冰冷時，可以及早小心觀察。更進一步的確認方式是可藉由觸摸兔子的腹部溫度來作為判斷依據；若發現真的也比人手還冰冷時，就要趕緊處理、不可小覷了！

穿衣服好不好？

由於兔子的骨頭系統輕又薄，加上兔子會鑽跳的生物特性，給兔子穿衣服或是配戴裝飾，有可能會在牠行動之於發生影響，輔以兔子不像貓狗，個性較容易緊張，若是有突發狀況，兔子很可能會傻傻拼命掙扎以至於產生勒頸、骨折、脫臼…等意外。

因此若不是經獸醫衡量或非常狀況的結果，平時並不建議隨便給兔子加衣服，真的要買衣服時，也最好是選擇款式簡單、沒有多餘花俏贅物影響兔寶行動的。其次，若考量兔子活動空間大，保暖燈無法確保兔子體溫，則可以用電暖器提高室內溫度來取代！

人用的保暖方法，也適合兔子嗎？

有幾種NG器具要特別小心！考量到兔兔啃咬的特性，保暖包、保暖墊、電熱毯…等有可能產生危險，要謹慎使用！

萬一失溫的時候…

若是發現兔寶體溫過低，可以將吹風機轉最小熱風速，對著兔子距離10公分以上、像吹頭髮一樣加溫30分鐘，再緊急以毛巾包裹暖暖包或溫水袋墊於兔子腹部佐溫送醫。

最後，考量到各種現實條件，想保護兔寶在這場抗寒大作戰中全身而退，主人們還是要懂得察言觀色，才是第一時間能避免兔子因失溫而休克的關鍵！所以，當氣溫低冷，家中兔寶像母雞一樣蹲坐不動，又缺乏進食慾望時，記得千萬不要小看囉！

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【本文獲「滔客」授權轉載。】