能教曉小兔子定點上廁所嗎？擺放位置很講究　還要堅持訓練才可

家養的寵物兔如果可以訓練定點上廁所，就最方便不過了，兔子不管跑多遠都會回到一個位置上廁所對於主人來說，可以避免很多麻煩。那麼，怎樣訓練兔子上廁所呢？



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一、廁所的擺放有講究

籠子最好是放在房子或陽台的一個角上，這樣籠子有兩面是靠牆的，靠牆的兩面所形成的角落，是一般兔子覺得最有安全感的，不被騷擾到的，選擇這個角放置廁所，訓練的成功率會比較高，兔子的警惕性一般比較高，兔子喜歡屁股靠著角落，臉面向角落外尿尿，大便，這樣便於牠大小便的時候仍可觀察周圍環境的變化。

二、訓練方法

將兔子的尿尿用紙巾吸好放在廁所了，便便也放進去。經常把兔子趕到廁所上待著，增強牠在廁所上尿尿便便的意識，牠拉了就不趕牠上去了，還給牠吃喜歡吃的零食做獎勵。

若兔子已經在墊板上便便或尿尿了，一定要馬上把尿尿擦乾淨，便便當著牠的面撿到廁所裏去，並把兔子放到廁所上，便便過的地方用醋去掉尿味或換一塊墊板，這樣的工作要堅持。

三、其他注意事項

1. 食盒、草架、水壺的放置：兔子還有一個邊吃邊拉的習慣，根據這個習性，可食盒、草架、水壺放置在廁所旁邊，這樣兔子靠近或呆在廁所上的機率就高了，容易增強牠對廁所的意識。

2. 年齡越小越好訓練，兔媽們可千萬別拖，從小就開始訓練，長大後拉的尿尿、便便再多你也省心，小兔子要是早點訓練會更好。

3. 訓練期間多觀察，看到兔子翹尾巴想要解決問題的時候，馬上把牠放廁所上，不拉不給牠下來，這樣對訓練也很有幫助。

訓練小獅子上廁所，花了2個多星期，定點尿尿倒是很快就會了，就是定點便便久一點，牠一拉在外面我就撿進牠的廁所裏，然後用醋噴那個地方，下次牠又在另一個地方便便，仍然重複前面的動作，慢慢的牠就知道去廁所便便了。

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