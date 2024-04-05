萌氣巨無霸貓咪與人類生活融合在一起　「超大隻喵」俘虜網民

小哥說自己養了一隻特大大大號貓，網友不信…但有圖有真相啊！



幾年前，藝術家Andrey Scherbak 開始創作巨型貓系列的照片，他將巨大的貓咪和人類的活動融合在一起。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 12

每一張圖都非常的貼切，毫無違和感。講真，大號貓貓真的好可愛。

但…一定很能拉吧~哈哈哈

延伸閱讀：發現家中貓咪被世界第二毒蛇纏繞 身為貓奴的她這樣做救出愛寵

+ 7

延伸閱讀：被流浪貓一見傾心 每天準時在門外守候 暖男抵不住熱情這樣回應

+ 8

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】