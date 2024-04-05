萌氣巨無霸貓咪與人類生活融合在一起 「超大隻喵」俘虜網民
撰文：貓與愛的世界
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小哥說自己養了一隻特大大大號貓，網友不信…但有圖有真相啊！
幾年前，藝術家Andrey Scherbak 開始創作巨型貓系列的照片，他將巨大的貓咪和人類的活動融合在一起。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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每一張圖都非常的貼切，毫無違和感。講真，大號貓貓真的好可愛。
但…一定很能拉吧~哈哈哈
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