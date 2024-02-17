貓咪容易發脾氣怎麼辦？留意這7點可改善　你的情緒可能正影響牠

貓咪膽小怕事，很多時候攻擊人類是為了自衛而已，但是也有些貓咪是天生的壞脾氣，這就需要我們後天主人的訓練，讓貓咪變的通情達理一些。那麼面對壞脾氣的貓咪我們該怎麼辦呢？



一、貓咪脾氣►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有的貓在發怒之前給出警告，比如先會低沉的咆哮、尾巴猛甩、或是皮膚顫動等。但有的貓就會毫無警告的突然襲擊。總之你得知道正在抱着的貓是不是那種有進攻傾向的貓咪。

比較令人困惑的是，有的貓咪是正在接受愛撫的時候，會突然進攻（咬人）。這種貓咪前一分鐘還好好的坐在你的膝蓋上享受你的撫摸，然後突然轉過頭來對着你的手就一口！不幸的是，在我的診所裏就有這樣一隻貓咪，叫Henry。這種行為大多發生在公貓身上，原因至今不明，有兩種理論是：1 貓咪被撫摸的煩了，但她不知道怎麼告訴你，所以就咬你。2 被撫摸得太舒服了，貓咪睡着了，突然又被驚醒，發現行動受限，於是一口咬下去。。。

貓咪的進攻行為是因為她的恐懼。輕聲和貓咪說話，以及緩慢移動會幫助緩解這一情緒。

像人類一樣，有的貓咪會改變她的進攻對象——貓咪被其他東西激怒了，但她卻把氣撒在主人或者別的貓身上。比如你的貓咪聽到或者聞到室外其他貓咪的訊息，感受到了威脅，卻抓咬你。發生這樣的事情，主人可以切斷貓咪的壓力來源，或者對發怒的貓咪使用水槍。

進攻行為也有可能是由疾病和神經系統的疾病引起的。如果你的貓咪有很突兀的行為改變，並且變得具有進攻性，你應該帶她去醫院檢查。

二、如何改正貓咪壞脾氣

+ 7

1、如果牠是一隻孤單的老貓，不妨添一隻小貓與牠作伴。因為一老一少比較容易接受對方，不過要注意的是小貓要由一隻老貓絕不認識的人帶回家中。此人的出現是希望老貓不會將你與小貓聯繫在一起而產生嫉妒。

2、如果老貓對小貓有敵意，不妨稱小貓為「老貓的小貓」，因為這能使牠們之間產生正面的聯繫。其次，與小貓說話的時候，要同時跟老貓說話，使老貓投入，與小貓有正常接觸，以此培養牠們之間的感情。

3、假如貓咪對某人特別容易緊張，不妨把這個人說成是貓咪的人，如「這是貓咪的莉莉，牠是莉莉的貓咪」。使他們聯繫在一起。這樣會驅散貓咪心中對此人的緊張和焦慮，不過要反覆練習。

4、貓咪是很容易受到主人的情緒影響的，身為主人的你應多做減低壓力的運動和活動，使你和貓咪都得到鬆弛。

5、有些主人會到寵物醫院去，利用鎮靜劑來控制貓咪的情緒，但如果單單是試用鎮靜劑，這是治標不治本的方法;要有成效，必須重建貓咪的行為並輔以鎮靜劑，這樣才能幫助貓咪，減低觸發牠攻擊性的行為。

6、音樂對貓咪也有鬆弛的作用，能減少牠的攻擊性行為。所以，你可以把你的音樂配以輕柔的背景音樂來播放，也有安撫貓咪的作用。

7、當貓咪感到緊張時，牠會很自然地用爪去攻擊牠的敵人，所以你要經常給貓咪剪指甲，剪的時候，最好由另一個人抱着牠，引開牠的注意力。

總體來說，貓咪並不會主動攻擊主人，大多是在受到威脅或是驚嚇的時候，貓咪會有反擊的行為，所以在生活中，儘量不要去做一些影響貓咪情緒的事情，以免發生意外。

延伸閲讀：想帶喵星人外出散步？貓奴必學這6個要訣 讓牠適應貓籠是第一步

+ 17

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】