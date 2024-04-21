四處找不到愛貓　最後在這位置看見1坨肥肉　網民：回收值幾錢？

貓咪躲貓貓的技巧不是普通的好。一名飼主日前在家怎樣都找不到貓咪，翻遍各處都沒看到，最後她到門口堆積資源回收紙箱的地方翻找，這才看到一坨肥肉出現，貓咪被抓起來還一臉傻眼。



微博一名網友曬出幾張照片，表示日前他的愛貓在家中無緣無故人間蒸發，怎麼找都找不到。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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翻遍家中各處都沒看到貓咪身影，直到她到門口看到堆滿的資源回收，仔細翻找才發現一坨肥肉竟在裡面安穩的坐著，貓咪被飼主發現抬出來後還一臉「發生什麼事」的錯愕感，讓飼主好氣又好笑。

照片在網路上掀起熱議，網友留言表示「還以為是我家咪」、「躲紙箱裡要是被收資源回收的阿姨整箱拿走就好笑了」、「貓貓是想上演無縫接軌大逃亡？」、「飼主快去買好吃的，哄哄受傷的貓心」。

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