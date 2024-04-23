孤獨流浪貓多次徘徊家門外 直到這天牠命運巨輪轉動：從此有伴了
撰文：貓與愛的世界
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某一天，網友在家的院子裏看到一隻小貓，牠小心翼翼地看着網友，似乎隨時都準備逃跑。
網友本身就養貓，自然是看不得貓咪這種可憐巴巴的樣子，於是會經常給牠餵飯，讓牠不那麼孤獨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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自打投餵關係建立起來之後，小貓每天都會坐在家裏的窗邊，和網友的貓隔窗交流。
有時候還會趴在窗邊，似乎想要透過玻璃觸摸網友。牠大多時候是蜷縮着睡在院子裏。
可惜網友家裏有貓，不能收養牠，只能時不時的出去摸一摸。
直到有一天，網友出去跟這隻流浪貓一起玩，分別的時候，小貓戀戀不捨的回頭看牠，那一刻網友就心軟了，決定將貓帶回家。
這下，這隻孤單的小貓再也不會孤獨啦~
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